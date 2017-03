Gérard Collomb : "A la place de Jean-Louis Borloo, j'aurais rejoint Emmanuel Macron depuis longtemps"

Car, argumente Gérard Collomb, Jean-Louis Borloo tomberait dans le même piège que celui qu'il a connu "dans le passé", lorsqu'il avait cru devenir Premier ministre après la victoire de Nicolas Sarkozy.





Le sénateur-maire de Lyon estime que "les Français veulent qu'on sorte de cet affrontement stérile entre la gauche et la droite. Cela fait 20 ans que notre pays n'avance pas et que nous régressons dans le monde". Et pour lui, pas de doute : seul Emmanuel Macron peut incarner ce dépassement. Car lui "comprend le monde d'aujourd'hui et de demain, pas simplement celui d'il y a vingt ans". Un petit clin d'oeil, au passage, à une éventuelle candidature alternative d'Alain Juppé.