Grand meeting à Paris : François Fillon joue son va-tout pour renverser la campagne présidentielle

Pour appuyer leurs affirmations, les lieutenants de François Fillon invoquent aussi l'impact de sa campagne sur les réseaux sociaux, comme cela avait été mesuré durant la primaire de la droite, lorsqu'il avait réalisé sa percée surprise dans les trois semaines précédent le scrutin.





Ils pourront également scruter avec attention les enquêtes post-débat télévisé. Comme le sondage BVA pour La Voix du Nord publié vendredi, dont les commentateurs ont surtout voulu retenir la dynamique incontestable de Jean-Luc Mélenchon, désormais à égalité avec François Fillon. Mais ces deux candidats, avec 19% d'intentions de vote, ne sont plus qu'à 4 points de Marine Le Pen (-1) et d'Emmanuel Macron (-2). La fameuse "marge d'erreur" des sondeurs n'est plus si éloignée.