Guyane : ce que les candidats à la présidentielle pensent de la crise

• Marine Le Pen. Invitée d'Europe 1, la présidente du Front national a dit comprendre les Guyanais. "Ce sont des citoyens qui se sont constitués parce qu’ils n’en peuvent plus de voir que l’Etat ne remplit pas sa mission en Guyane. Je ne défends pas cette méthode mais je la comprends. Il faut que l'Etat reprenne son rôle en Guyane. Et qu'il arrête les pompes aspirantes de l'immigration." Selon elle, "la situation d’immigration clandestine massive en Guyane, que subit également Mayotte, que subit dans une moindre mesure la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion aujourd’hui, est la cause d’une insécurité gravissime. (...) La population ne peut plus vivre normalement, elle vit avec la peur au ventre, et ça c’est inadmissible. Or l’Etat détourne les yeux, ne fait rien."