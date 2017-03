Hamon dénonce le "jeu morbide" de Valls avec Macron et appelle Mélenchon à le rejoindre

Surtout, Benoît Hamon en a profité pour lancer un appel à la gauche de la gauche, à savoir le parti communiste et les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. "La gauche, pour gagner, doit se rassembler et j'appelle à ce qu'elle le fasse maintenant (...) J'appelle désormais tous les électeurs, ceux qui sont engagés dans la lutte contre les injustices, j'appelle les sociaux-démocrates intimement attachés au progrès social et à la démocratie, mais aussi le Parti communiste, les communistes et Pierre Laurent, les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon, à réunir leurs forces aux miennes."





Le socialiste estime qu'il est le seul capable de rassembler et faire gagner la gauche. "Je suis le seul à pouvoir conjuger des électorats différents, des radicaux aux plus modérés. Je suis le seul à pouvoir nous faire gagner ensemble et à créer les conditions d'une majorité parlementaire de gauche pour gouverner et transformer."