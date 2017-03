Hamon en Guadeloupe : l'hommage à Hollande, passage obligé pour le candidat PS

"On peut saluer le bilan de Hollande et (Victorin) Lurel (l'ancien ministre des Outre-mer et député de Guadeloupe, ndlr) sur les Outre-mer", tout en souhaitant supprimer la loi Travail, a-t-il concédé devant la presse. Tout en complimentant François Hollande, Benoît Hamon a proposé d’aller plus loin. Les retards de développement avec la métropole "ont été partiellement rattrapés mais il faut continuer l'effort", a-t-il déclaré.





Forcé de complimenter le président, Benoît Hamon a même été confondu avec François Hollande. Son ombre a plané tout au long du meeting du candidat PS. Une situation dont est en partie responsable la présidente du Conseil départemental de Guadeloupe Josette Borel Lincertin, qui a appelé à trois reprises le candidat Hamon "François", déclenchant les rires de l'assistance.