Le Pen "s'étonne", Macron "prend note"... : comment les candidats réagissent aux frappes américaines en Syrie

Benoît Hamon a déclaré depuis Le Creusot, où il est en déplacement : "Je me suis toujours refusé à hiérarchiser l’horreur entre Bachar al-Assad et Daesh. (...) C’est la raison pour laquelle je considère que Bachar al-Assad est directement responsable de la riposte décidée par les Etats-Unis. Je suis évidemment favorable à ce qu’une solution politique en Syrie puisse être trouvée le plus vite possible. Il est maintenant temps que la Russie de monsieur Poutine qui protège Bachar al-Assad comprenne que la solution politique c’est la Syrie intègre, la Syrie qui trouve une solution mais sans Bachar al-Assad. Je me reconnais dans la déclaration qui a été faite par le président de la République et Angela Merkel. Il est temps qu’une solution politique soit trouvée."