Hamon répond sévèrement à Gattaz, qui avait comparé son programme économique à celui de Le Pen

Dimanche dans Le Parisien, Pierre Gattaz, président du Medef, a estimé que "voter Mélenchon, Le Pen, Hamon, c'est ruine, désespoir et désolation, pauvreté généralisée". Des propos qui ne sont pas passés auprès du candidat socialiste, qui lui a adressé ce mardi une lettre assassine, révélée par Les Echos. "Vous m'insultez, et surtout, vous insultez la gauche transformatrice qui a apporté à la France l'essentiel du patrimoine de nos droits démocratiques et sociaux et qui a défendu la République comme la prunelle de ses yeux, surtout dans les moments les plus sombres de notre histoire. Vous nous insultez en renvoyant dos à dos cette gauche dont je suis l'héritier et le porte-parole dans cette élection, avec le FN antirépublicain héritier de la collaboration."





"Vous balayez avec légèreté mon projet pour le caricaturer" continue Benoît Hamon qui, lundi, avait demandé des excuses au président du Medef (voir vidéo en tête de papier). Selon le socialiste, "affirmer 'aimer les entreprises' est aussi absurde que d'affirmer 'aimer les poissons'. Il existe des requins et des sardines."