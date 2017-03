Le nouveau soutien (très encombrant) de François Fillon

Ce n'est pas forcément le genre de soutien dont François Fillon pourra s'enorgueillir, quand bien même ses alliés se comptent de plus en plus rapidement. Dans le programme qu'il défendait quand il était encore candidat, ce grand partisan de la ségrégation raciale - qui n'avait d'ailleurs reçu aucun parrainage - prévoyait notamment de "supprimer l'etat de droit", renvoyer "2 millions d'immigrés", instaurer le port d'arme pour les "honnêtes citoyens", mettre en place la "liberté de discrimination", supprimer le Smic et privatiser l'ensemble du système scolaire.





Qualifiant l'affaire Fillon de "coup d’Etat antidémocratique tenté par l’oligarchie cosmopolite", Henry de Lesquen a été condamné en janvier à 16.000 euros d'amende, notamment pour provocation à la haine et contestation de crime contre l'humanité.