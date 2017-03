Humeur de campagne #7 : Fillon, Le Pen et toutes leurs "casseroles", Olivier Besancenot n'en rate pas une miette

Les 23 avril et 7 mai prochains, près de 47 millions de Françaises et de Français inscrits sur les listes électorales sont appelés à désigner leur futur président(e) de la République. À cinq semaines du premier tour de ce scrutin décisif, LCI part à la rencontre des candidats à la présidentielle et de leurs entourages.





Pas d'affect nos hommes et femmes politiques ? Pas sûr. Même si la mécanique, et parfois le discours, sont rôdés, il y a des choses qui les mettent de bonne humeur... et d'autres qui les agacent au plus haut point.





Pour ce septième numéro de notre format "Humeur de campagne", Olivier Besancenot. "Petits" candidats aux grandes ambitions, Français "heureux" au travail, Top Chef et ses "casseroles"... le porte-parole du NPA a répondu face caméra à nos questions, en nous livrant à chaque fois son humeur à l'aide de petits émojis.