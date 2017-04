Il a fait face à Emmanuel Macron dans "L'émission politique" : 4 choses à savoir sur François Ruffin

C’est peut-être devenu le moment le plus attendu de L’Emission politique. Jeudi soir, sur le plateau de France 2, Emmanuel Macron a lui aussi dû débattre avec une "personnalité", jouant les invités surprises. Alors que la rumeur voulait qu’Alain Finkielkraut prenne place sur le plateau, c’est François Ruffin qui s’y est installé. Armé de trois chèques et d’une carte de la ville d’Amiens, il a pris à parti l’ex ministre sur ses complicités avec le CAC 40, le CICE (crédit d’impôt sur la compétitivité des entreprises, mis en place en 2013) et sur la situation de l’entreprise Whirlpool d’Amiens (qui menace de fermer pour être délocalisée).





Si l’échange n’a pas eu le même retentissement que le duel ayant opposé Christine Angot à François Fillon, François Ruffin a confirmé son rôle de figure de proue d’une gauche militante. Voici quatre choses à savoir sur lui.