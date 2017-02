"Il faut aimer le succès" : en meeting à Londres, Emmanuel Macron exhorte les expatriés à revenir en France

Emmanuel Macron avait rencontré plus tôt dans la journée la Première ministre Theresa May. Il a affirmé lui avoir exprimé sa "volonté d'aboutir à un Brexit juste", tout "en protégeant les intérêts des Français et des Européens". La rencontre avait été organisée à la demande de l'ancien ministre de l'Economie. En 2007, alors qu'il n'était que candidat à la présidentielle, Nicolas Sarkozy avait lui aussi rencontré le Premier ministre en exercice, Tony Blair.