"Il nous met le flingue sur la tempe" : Sarkozy d'humeur massacrante contre Fillon

Nicolas Sarkozy l'a mauvaise contre François Fillon. Omniprésent dans les coulisses de la droite depuis le début de l'affaire Penelope Fillon, l'ancien patron des Républicains souffle le chaud et le froid envers son ex-Premier ministre. S'il n'a pas cherché à le débrancher - il l'incitait encore à aller jusqu'au bout la semaine dernière quand François Fillon a annoncé sa prochaine mise en examen et a proposé une réunion tripartite avec Alain Juppé cette semaine -, le néo-retraité récidiviste ne manque pas une occasion de fustiger l'attitude de son ancien "collaborateur" à l'égard de ses troupes.





Ainsi l'ancien chef de l'Etat lui a-t-il vertement reproché les propos tenus ce dimanche lors du rassemblement au Trocadéro. S'adressant à ceux "qui doutent et fuient le navire", François Fillon avait rappelé "leur responsabilité [...] immense" et leur avait demandé de "faire leur examen de conscience". Ce qui a eu le don d'énerver le troisième homme de la primaire, comme le rapporte Le Parisien de ce mardi : "Il est quand même gonflé. C'est lui qui nous met dans la m..., et là, il nous met un flingue sur la tempe en nous demandant de prendre nos responsabilités. Quel culot !"