Il sort de son silence et met en garde contre Mélenchon : ce qu'il faut retenir de la tournée médiatique de Hollande

Son entretien avec Franz-Olivier Giesbert est davantage centré sur le procès des frondeurs, à qui il reproche d'avoir saboté son quinquennat et qu'il rappelle n'avoir "jamais ménagé, au contraire. [...] Je les ai sortis du gouvernement, que pouvais-je faire de plus ? [...] Ils auraient pu se dire qu'ils avaient été élus députés parce qu'auparavant j'avais moi-même été élu président de la République." Le processus de la primaire est lui aussi égratigné : "Antinomique de la présidentielle [...] il ne doit plus y [en] avoir dans des partis de gouvernement, sinon il n'y aura bientôt plus de parti de gouvernement dans ce pays."





Des procès, certes, mais pas au point, cependant, de dire du mal de Benoît Hamon. Ce dernier, dont il réaffirme au passage la légitimité de candidat, est absout de critiques, même si François Hollande ne semble plus croire en lui.