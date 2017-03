Immobilier, dettes, bijoux... Ce qu'il faut retenir des déclarations de patrimoine des candidats

La déclaration de François Fillon fait apparaître un patrimoine immobilier constitué de la propriété familiale dans la Sarthe et de deux autres maisons dans la Sarthe et dans les Pyrénées Atlantiques, le tout pour un montant déclaré de 925.300 euros. Sa société 2F Conseil, mise en cause par le Canard pour avoir servi d'intermédiaire entre un milliardaire libanais et Vladimir Poutine en 2015, est évaluée à 97.888 euros.





En outre, François Fillon déclare deux montres de luxe à 12.000 et 15.000 euros et 15 comptes au Crédit agricole. Sa déclaration signale enfin plusieurs prêts, dont un "familial", pour un montant total de 115.000 euros, pour rembourser des "dettes fiscales" à l'échéance de décembre 2017. Selon l'AFP, c'est la fille du candidat qui a notamment été mise à contribution pour l'aider à rembourser le fisc.