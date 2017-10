La suppression de la taxe d'habitation est votée : faites-vous partie de ceux qui seront exonérés ?

Ce sont à la fois les locataires et les propriétaires d'un bien, donc quasiment tous les ménages. A noter que les plus modestes peuvent, dans certains cas et sous certaines conditions, déjà bénéficier d’exonération partielle ou totale de taxe d’habitation. Au total, 8 personnes sur 10 (et non plus 2, comme c'était le cas auparavant), en seront exonérées d'ici 2020. Ainsi, si vous gagnez plus de 27 000 euros par an pour un célibataire ou plus de 55 000 euros par an pour un couple avec 2 enfants, vous continuerez à payer cette taxe.