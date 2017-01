Info LCI : le frère de Florian Philippot s'engage dans la campagne de Marine Le Pen

L'ancien directeur adjoint du département Opinion de l'Ifop devrait prendre la tête du pôle rédactionnel de la candidate. Il devra ainsi aiguiller l'équipe chargée de rédiger les documents de campagne et les argumentaires de Marine Le Pen. Selon L'Express qui cite l'entourage de la candidate frontiste, son rôle sera aussi de la conseiller en matière d'enquêtes d'opinion.





Damien Philippot participera également au conseil stratégique de campagne et au comité de pilotage, équipe restreinte autour de Marine Le Pen. Il a par ailleurs déjà pris part à une réunion programmatique, en compagnie de plusieurs cadres et de membres des Horaces, un collectif d'intellectuels et de cadres d'entreprises chargés d'alimenter les propositions de la candidate à la présidentielle.