ISF : seuil, calcul, exonération... 7 questions pour tout comprendre à cet impôt controversé

Outre le fait que la résidence principale bénéficie d'un abattement de 30%, certains dispositifs permettent de faire baisser le montant de l'ISF, voire d'en être exonéré. A commencer par certains dons déductibles du patrimoine (à hauteur de 75% et dans la limite de 50.000 euros), certaines dépenses (taxes foncière et d'habitation ou pensions alimentaires), certaines dettes (emprunts bancaires), les biens immobiliers loués meublés, les biens immobiliers utilisés à titre professionnel ou encore l'investissement dans des petites et moyennes entreprises non cotées.





Sans oublier un plafonnement qui limite le montant total des impôts à 75% des revenus nets imposables du foyer fiscal de l'année précédente. Un taux au-delà duquel l'impôt est considéré comme confiscatoire par le Conseil constitutionnel. En cas de dépassement, la différence est déduite du montant de l'ISF.





Ainsi, certaines grandes fortunes françaises parviennent à échapper ou à minorer énormément leur ISF. Le Canard enchaîné avait notamment publié en 2015 la liste de 50 d'entre elles, dans laquelle Liliane Bettencourt ou Bernard Arnault figuraient. A l'inverse, on se souvient du cas de paysans retraités de l'Ile de Ré qui se sont retrouvés à devoir payer un ISF plus élevé que le montant de leur retraite parce que la valeur du mètre carré de leurs quelques hectares de champs avait explosé en quelques années.