"J'ai les 500 signatures mais il m'en faut plus" : Jean Lassalle validera-t-il son ticket pour la présidentielle ?

Il redoute que les véritables formulaires de parrainages que les élus devront prochainement envoyer au Conseil constitutionnel comportent eux aussi ce type d’erreurs et qu'ils soient ainsi invalidés. Si Jean Lassalle se montre aussi déterminé à obtenir ses parrainages, c’est qu’il semble convaincu de ses chances de remporter l’élection présidentielle.





"Il y a une prise de conscience très profonde qui est en train de se faire. Je le vois partout. […] Je pense que dans la même année, les Américains vont élire le président le plus milliardé (sic) du monde et les Français vont élire le député le plus modeste", a prophétisé Jean Lassalle.