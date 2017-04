Jacques Cheminade en campagne présidentielle pour la 3ème fois

PRÉSIDENTIELLE 2017 - Actuellement crédité de moins d’1% des intentions de vote dans les enquêtes d’opinion, Jacques Cheminade continue de faire campagne, comme hier à Lyon, dans le Rhône, et à Villefontaine, en Isère. Le candidat du parti Solidarité et Progrès en est actuellement à sa 3ème campagne présidentielle, après celles de 1995 et de 2012.