Jacques Cheminade et François Asselineau en campagne jusqu'au bout

CAMPAGNE - François Asselineau, pour son 8e meeting, a fait le choix de Lyon. 1.500 soutiens sont présents et, certains, viennent tout juste d'être séduits par le candidat de l'UPR. Jacques Cheminade, lui, tenait une réunion publique à Paris, hier au soir, dénonçant une fois de plus la finance mondiale. Les deux candidats se démarquent des autres : ils n'ont pas de grands partis derrière eux pour les aider à mener campagne... Mais qu'importe, ils comptent bien aller jusqu'au bout et engranger le plus de voix possible.