"Je n'ai jamais pensé que la Guyane était une île" se justifie Emmanuel Macron dans une vidéo postée sur Twitter

"Mon premier mot est celui d'un appel au calme parce que bloquer les pistes d'un aéroport, bloquer les décollages, et parfois même bloquer le fonctionnement de l'île ne peut être une réponse apportée à la situation" avait déclaré Emmanuel Macron dimanche au cours d'un déplacement sur l'île de La Réunion. Une bourde qui n'est pas passée inaperçue, et qui a suscité de nombreux articles de presse et de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.