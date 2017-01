Jean-Luc Mélenchon en hologramme, et Twitter imagine la suite...

On connaissait les concerts-hologrammes de 2Pac ou encore de Claude François. Voici donc venir le meeting-hologramme de Jean-Luc Mélenchon ! "Une première mondiale", a annoncé le candidat (qui n'avait pas dû remarquer que le Turc Erdogan et l'Indien Modi avaient déjà usé de l'artifice), qui aura lieu à Paris le 5 février, pendant que lui sera en chair et en os à Lyon. Et déjà, la nouvelle a fait l'objet de beaucoup de détournements sur Twitter. Avec un thème qui revient en force : Star Wars. Sans oublier un petit tacle des partisans du champion de "La France insoumise" à Emmanuel Macron, le "candidat moderne ringardisé" par les méthodes mélenchoniennes.