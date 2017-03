Le Drian explique pourquoi il soutient Macron et pas Hamon

Le président de la région Bretagne explique aussi se retrouver sur six chantiers proposés par Emmanuel Macron : "l’éducation, la société au travail, l’économie, la sécurité, le renouveau démocratique et la défense de la France à l’international". "Il allie le volontarisme - refuse l’inaction, la rente, le déclinisme - et le pragmatisme en proposant des actions réalistes et financées."





Jean-Yves Le Drian montre également la ressemblance entre sa gestion de sa région et ce que souhaite Emmanuel Macron : "En Bretagne, j’ai souhaité que la majorité, soit diverse, plurielle, intégrant la société civile, et que l’action publique soit à la fois dans le volontarisme et dans la recherche du compromis. (...) Il y a une forme de similitude avec la volonté de rassemblement, de dépassement, qu’évoque Emmanuel Macron."