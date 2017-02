Jeunes Républicains : un remaniement au profit des fillonistes passe mal

Fabrice Durand, désormais ex-délégué national et élu de Plan-de-Cuques (Bouches-du-Rhône), lui affirme n’avoir même pas été prévenu en personne. Ce soutien de longue date de Jean-François Copé dénonce "un acte de bas niveau et d’autoritarisme politique".





La présidente, Marine Brenier, députée des Alpes-Maritimes, est maintenue. Mais Geoffrey Carvalhinho, le secrétaire général, numéro deux du mouvement et sarkozyste, est écarté... Un lien avec les critiques formulées contre François Fillon après les suspicions d'emploi fictif de son épouse ? Geoffrey Carvalhinho ne s'avance pas même s'il nous explique avoir été "franc" avec les équipes du candidat. Il ne garde pour autant aucune d’amertume : "Les valeurs de travail et de mérite ont un sens, et il est impératif qu’on gagne cette élection présidentielle".





D’autres sont beaucoup plus remontés. Pierre-Henri Bovis avait ouvertement critiqué François Fillon sur les réseaux sociaux après les révélations du Canard : "Parce que j’ai été virulent certains pensent que je me suis désolidarisé de mon parti mais j’ai ma liberté de parole et je pense qu’en période de tempête médiatique il faut resserrer les rangs, alors que l’équipe de François Fillon réanime là les tensions internes".





Normalement, les délégués nationaux sont élus pour deux ans et demi. Leurs mandats couraient a priori jusqu’à début 2018.