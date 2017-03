VIDÉO - Présidentielle 2017 : qui propose quoi pour les droits des femmes ?

Selon les derniers chiffres de l’INSEE, un homme gagne en moyenne 19% de plus qu’une femme. Un écart qui se creuse avec l’âge, car les emplois occupés deviennent de moins en moins "égaux". Une loi sanctionne d’ores et déjà cette inégalité salariale, mais les choses évoluent lentement. Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre du Droit des femmes, avait réalisé un pas en avant, en 2013, en renforçant les contrôles et les sanctions. Des entreprises ont ainsi été épinglées et ont dû payer de lourdes amendes, une première.





Benoît Hamon s’inscrit dans cette même lignée et propose de "renforcer les sanctions inscrites dans la loi", notamment grâce à la création d’"un corps de contrôle anti-discriminations". Une mesure également envisagée par Jean-Luc Mélenchon, par le biais d’inspecteurs du travail cette fois. Le candidat de "la France insoumise", tout comme ses rivaux François Fillon et Emmanuel Macron proposent aussi de favoriser les opérations de contrôle aléatoires et d’assurer que la fonction publique soit exemplaire. Dernière mesure souhaitée par Jean-Luc Mélenchon : "Etendre la loi aux entreprises de moins de 50 salariés", qui ne sont pour l’instant pas concernées par la mise en place d'un plan ou d'un accord d'entreprise, et accompagner les PME dans leurs plans de rattrapage des écarts.





Nicolas Dupont-Aignan préfère quant à lui la carotte au bâton et propose la création d’ "un label ‘F-H’ permettant un allégement de cotisations pour les entreprises respectant l’égalité salariale".





Dans ses 144 propositions détaillées sur 24 pages, Marine Le Pen reste quant à elle très floue sur ce qu’elle compte mettre en œuvre pour changer les choses et n’y consacre que … trois lignes. Sans détailler ses mesures, elle promet de mettre en place "un plan national pour l’égalité salariale femme/homme" et de "lutter contre la précarité professionnelle et sociale."





Les inégalités sont trop souvent liées au statut de mère dans lequel les femmes sont cantonnées. Les différents candidats se sont donc penchés sur des solutions pour concilier vie professionnelle et vie personnelle et surtout faire évoluer les mentalités.