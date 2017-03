Juppé, Baroin, Bertrand, Wauquiez... quels noms ont déjà circulé à droite pour remplacer François Fillon ?

Longtemps favori de la droite, puis balayé par François Fillon au second tour de la primaire (il n'a recueilli que 33,5 % des suffrages), l'ancien Premier ministre avait tiré sa révérence en novembre, quittant la scène politique nationale pour rejoindre sa ville de Bordeaux. Il ne s'attendait probablement pas à ce qu'un jour, une partie de la droite l'appelle en renfort.





Depuis les premières révélations sur l'affaire Fillon, c'est le nom du finaliste de la primaire qui revient le plus souvent pour sauver la droite dans cette présidentielle. Si l'intéressé reste muet sur ses intentions (il avait déjà repoussé l'idée d'un retour il y a plusieurs semaines), ses anciens lieutenants ont repris un service actif, ont lâché la campagne de François Fillon et n'attendent plus qu'un abandon de ce dernier. Ils peuvent miser sur sa popularité auprès des Français, mais l'image d'un Juppé trop "centriste" peut également être un repoussoir pour nombre de militants LR.