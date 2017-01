Juppé, Sarkozy, Hollande, Duflot, Valls... la chute des géants continue

Du côté d'Europe Ecologie-Les Verts, Cécile Duflot, grande favorite des primaires de sa formation, ancienne ministre et opposante de gauche à la majorité, a elle aussi essuyé un sérieux revers en étant éliminée dès le premier tour au profit de Yannick Jardot et Michèle Rivasi. Une stratégie de campagne trop peu goûtée en interne, les reproches des militants envers celle qui incarnait trop "l'écologie d'appareil" et son attitude ambiguë vis-à-vis du Parti socialiste lui ont été fatales, liste Le Figaro, et l'ont placé dans les pas de Nicolas Hulot et Noël Mamère, favoris malheureux à la désignation par leur parti pour la présidentielle (Noël Mamère finira par être candidat, ndlr). Autant d'exemples et de retournements de situation qui prouvent qu'en politique plus qu'ailleurs, rien n'est jamais joué d'avance.