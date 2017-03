Il la remet en cause, mais que préconise François Fillon pour la justice ?

Si le candidat Fillon plaidait pour "une plus grande autonomie du parquet", il martelait qu'il faut "répondre en même temps à l'exigence de maintien d'un lien organique avec le pouvoir exécutif issu du jeu démocratique pour s'assurer que la volonté du peuple en matière de justice pénale soit appliquée et respectée". Traduction : pas question de rendre le parquet totalement autonome vis-à-vis du pouvoir politique.





A ce titre, il proposait simplement de "nommer les magistrats du parquet sur proposition du gouvernement avec avis conforme du CSM" et de soumettre le parquet "à l'autorité hiérarchique du procureur général près la cour de cassation". Pour l'heure, le parquet national financier, qui mène l'enquête sur l'affaire Fillon, est lui-même subordonné hiérarchiquement au garde des Sceaux, ce que le projet de François Fillon n'aurait pas remis en cause. Aujourd'hui, le parquet, représentant du ministère public, chargé de représenter les intérêts de la société et de veiller au respect de l’ordre public et à l’application de la loi, est lui-aussi directement subordonné au garde des Sceaux. En revanche, dans son projet détaillé, François Fillon proposait de "rendre l’enquête préliminaire par le parquet plus contradictoire"... Anticipant - bien sûr sans le savoir - une demande aujourd'hui formulée par ses propres avocats.





En 2013, comme député, François Fillon avait cosigné un amendement pour s'opposer à la création du parquet financier, en charge de l'enquête qui le vise aujourd'hui, au motif, notamment, qu'il menait à une "complexification de l’architecture judiciaire".