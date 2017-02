L’affaire Fillon peut-elle causer le report de l’élection présidentielle ?

Il y encore deux semaines, deux petites semaines, c’est en favori tout puissant, en force tranquille, que s’avançait François Fillon, vainqueur surprise de la primaire du parti Les Républicains (LR). Pour un peu, l’élection présidentielle qui s’annonçait, face à une gauche minée par les divisions et une extrême droite aux chances de victoires toujours relatives, relevait presque de la formalité… Sur le papier. Mais c’est un bon vieux journal papier, justement, Le Canard Enchaîné, qui a rebattu toutes les cartes et plongé soudainement le candidat de la droite dans une tourmente gargantuesque. Certains, aujourd’hui, en sont à espérer qu’il se désiste, à l'instar des parlementaires sarkozystes Georges Fenech et Alain Houpert. D’autres que l’élection en elle-même (premier tour fixé le 23 avril, second tour le 7 mai) soit reportée. Concernant un abandon, l’ex-Premier ministre a déjà assuré qu’il irait "jusqu’au bout". Mais qu'en est-il d'un report ?