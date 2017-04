L'attentat des Champs-Élysées va-t-il influencer le résultat du premier tour dimanche ?

Une analyse partagée par Frédéric Dabi (ifop) : "Personne ne peut dire quel va être l'impact. Il sera limité, mais dans un contexte ultra-serré, cela peut faire bouger les lignes", a-t-il affirmé à LCI. "Les Français ont intériorisé depuis longtemps la menace terroriste, les candidats ont tous réagi de manière plus ou moins similaires même si certains ont plus de crédit, et si l'on prend l'exemple de 2012, les attaques de Merah n'avaient pas favorisé Marine Le Pen", analyse-t-il.