L'homosexualité, une "odieuse rumeur" : la Une de "France Dimanche" sur Macron indigne Twitter

"Si, dans les dîners en ville, on vous dit que j'ai une double vie avec Matthieu Gallet, c'est mon hologramme qui m'a échappé, ça ne peut pas être moi !" avait lancé le candidat à la présidentielle lors d'un meeting donné lundi 6 février au théâtre Bobino de Paris. "Ceux qui s'amusent à créer des rumeurs me fatiguent. Moi, en tout cas, je ne changerai pas de vie pour eux. Je n'ai pas de double vie, et je tiens plus que tout à ma vie familiale et à ma vie maritale", a martelé l'homme politique de 39 ans.