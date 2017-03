L’invité politique du 13h de TF1 : Philippe Poutou

INVITÉ - Il fait partie des onze candidats qui ont réussi à recueillir les 500 signatures pour se présenter à l’élection présidentielle. Philippe Poutou s’est débrouillé seul "sur le terrain" pour recueillir ses parrainages. Le candidat anticapitaliste, a recueilli 1,15 % des voix il y a cinq ans et est aujourd’hui le seul candidat ouvrier. Il se dit "antisystème" et veut montrer que les gens d’en-bas peuvent faire de la politique et que la lutte des classes est toujours d’actualité.