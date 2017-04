L'oeil de Bridoulot du mardi 11 avril 2017 : quand les politiques sont malmenés

Comme chaque jour sur LCI, notre dessinateur Bridoulot explique, grâce à son coup de crayon, une actualité, un sujet, une tendance. Ainsi, les thèmes les plus complexes gagnent en clarté, pour une meilleure compréhension, pour tous ! Ce mardi, Bridoulot se penche sur les fois où les hommes et les femmes politiques subissent le courroux de certains mécontents : enfarinage, entartage voire jets d'oeufs, la colère de certains se traduit parfois de manière on ne peut plus explicite !