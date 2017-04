L'oeil de Bridoulot du mercredi 19 avril : le portrait des favoris (3/5), Benoît Hamon

Comme chaque jour sur LCI, notre dessinateur Bridoulot explique, grâce à son coup de crayon, une actualité, un sujet, une tendance. Ainsi, les thèmes les plus complexes gagnent en clarté, pour une meilleure compréhension, pour tous ! Et hors de question pour ce dernier de passer à côté de la grande actualité que représente l'élection présidentielle ! A la faveur de pluseurs épisodes, Bridoulot vous dresse le portrait des candidats à la magistrature suprême. Et ce mercredi, c'est au tour de Benoît Hamon, le candidat du PS !