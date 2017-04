La chanteuse Cher accuse Marine Le Pen d’être une "nazie"

A cinq jours du premier tour de l’élection présidentielle, les États-Unis ont les yeux rivés sur la France. La perspective d’une victoire de Marine Le Pen effraie certains outre-Atlantique. C’est en tout cas la crainte de la chanteuse Cher, qui s’est fendue ce mardi d’un tweet assassin contre la présidente du FN.





Dans son message truffé d’émoticônes et repéré par Le Lab, l’interprète de Believe qualifie la candidate frontiste de "nazie" et de "révisionniste" et écrit que "nous serons bien b***" si elle accède au pouvoir.