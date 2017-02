La chronique d'Hugo Travers : 5 minutes pour tout comprendre de l'affaire Fillon

Le YouTubeur Hugo Travers, fondateur de @RadioLondres_fr sur Twitter, propose désormais une chronique chaque dimanche sur LCI. Dans cette première séquence, il vous raconte en 5 minutes les grands rebondissements de l'affaire Fillon depuis les révélations du Canard Enchaîné le 25 janvier dernier.





L'occasion de revenir sur cette affaire à tiroirs qui plombe la campagne du candidat de la droite et qui vient de déboucher sur l'ouverture par le parquet national financier d'une information judiciaire. L'enquête porte sur la réalité de l'emploi de Penelope, l'épouse de François Fillon, comme attachée parlementaire de son mari puis du suppléant de celui-ci. Penelope Fillon est en outre mise en cause pour une collaboration avec la Revue des deux mondes. Le candidat de la droite dénonce un "tribunal médiatique" et a martelé qu'il irait "jusqu'au bout coûte que coûte" dans cette campagne pleine de rebondissements. Quand bien même il serait mis en examen.