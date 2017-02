La course aux 500 parrainages : top départ et mode d'emploi pour les candidats à l'Élysée

Les parrainages devront tous être transmis au Conseil constitutionnel, chargé de les vérifier et de les valider. Contrairement à 2012, ils devront être remis par voie postale et non plus par porteur. Mais la plus grande nouveauté par rapport à la précédente élection est la publication des noms des élus ayant parrainé les candidats. Ils seront publiés deux fois par semaine, le mardi et le vendredi au fur et à mesure des réceptions de parrainages, sur le site du Conseil constitutionnel. Le but est de limiter le nombre de candidatures à la présidentielle, et notamment les plus farfelues.





Les parrainages feront l'objet d'une publication finale par le Conseil constitutionnel. Ce dernier établira la liste des candidats officiels au moins trois semaines avant le début du scrutin, autour du 20 mars. Pour que sa candidature soit acceptée, le candidat devra aussi adresser une déclaration de patrimoine à l'institution.