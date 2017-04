La curieuse affaire du "jet privé de Jean-Luc Mélenchon"

Le site Atlantico, classé à droite, s'est-il fait berner par Le Gorafi ? C'est ce que pourrait laisser croire la publication, ce jeudi 20 avril, d'un article intitulé "Après la péniche, le jet insoumis de Mélenchon : petit voyage entre amis (du luxe)". Signé d'un certain Xavier Prague, l'article explique comment "le leader de la France insoumise ne voyage plus qu'en classe Affaire". Et de relever le "décalage, dans ce comportement, entre ce que souhaite le candidat Mélenchon pour 'les gens' et ce qu'il se réserve pour lui-même".





Un argumentaire mis à mal par la présence, un paragraphe plus bas, d'une référence au fameux site satirique Le Gorafi. On peut ainsi lire sur Atlantico : "Mélenchon expliquait encore avoir acheté cet avion chez Dassault-Industrie tout en précisant 'qu'il connaissait personnellement les ouvriers qui avaient travaillé sur cet avion'. Autant de précisions qui étaient faites par Mélenchon lui-même, à un journaliste du Gorafi, tout en sirotant une coupe de champagne au moment où l'appareil allait se poser sur l'aéroport d'Ibiza..." En réalité, ce passage cite un ancien article du Gorafi, datant de juillet 2013, qui détaillait de manière humoristique comment Jean-Luc Mélenchon se justifiait "après l'achat d'un jet privé par le Parti de gauche".