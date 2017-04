"La Dépêche du Midi" publie les questions auxquelles François Fillon a refusé de répondre

TRANSPARENCE - En déplacement à Toulouse et à Montpellier, François Fillon a accordé une interview au quotidien régional "La Dépêche du Midi". Mais plus que l’entretien paru ce jeudi, ce qui a attiré l’attention c’est l’encadré publié volontairement par la rédaction, et intitulé "les questions auxquelles il a refusé de répondre".