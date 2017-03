La directive sur les travailleurs détachés s’invite dans la campagne : de quoi s’agit-il et qu’en pensent les candidats ?

Selon ce texte entré en vigueur en 1996, les salariés bénéficient légalement d’un noyau dur de droits en vigueur dans l’Etat membre d’accueil, même s’ils restent les employés de l’entreprise qui les détache et relèvent donc de la législation de l’Etat membre d’origine. Ils jouissent ainsi de la législation du pays dans lequel ils sont détachés, à savoir le taux de salaire minimal ; les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos ; la période minimale de congé annuel payé ; la santé, la sécurité, l’hygiène au travail ; les conditions de mise à disposition des travailleurs par l’intermédiaire d’entreprises de travail intérimaire. Concrètement, par exemple, une entreprise espagnole qui détache un salarié en France doit le payer au salaire français mais s’acquitter des cotisations sociales espagnoles, qu'elles soient moins élevées ou plus élevées -évidemment, c'est la première solution qui s'applique dans la totalité des cas.





En France, plus de 285.000 salariés ont été déclarés comme travailleurs détachés en 2015 (les données 2016 ne sont pas encore disponibles). Ils venaient principalement de Pologne (48.800), du Portugal (44.400), d’Espagne (35.200) et de Roumanie (30.600). Les travailleurs détachés sont à 83% des ouvriers.