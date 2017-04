La France "pas responsable du Vél d'Hiv'" : très critiques, parfois moins, les candidats à la présidentielle réagissent aux propos de Marine Le Pen

Sur RTL, le Benoît Hamon a critiqué son opposante frontiste qui "n'aime pas l'Histoire". "Si on doutait que Marine Le Pen est d'extrême droite, on ne peut plus en douter", avant d’ajouter : "Le président de la République, Jacques Chirac, a fait un choix important, en rupture avec ce qui avait pu être dit auparavant. Moi, je l'approuve et c'est le sens de l'Histoire". Jacques Chirac avait reconnu la responsabilité de la France dans cette rafle en juillet 1995, il y a 22 ans.