La minute pour comprendre : les parrainages des candidats pour la présidentielle

ON VOUS EXPLIQUE - Pour éviter les candidatures fantaisistes, chaque prétendant à l’élection présidentielle doit réunir 500 parrainages d’élus issus d’au moins 30 départements. Entre le samedi 25 février et la date butoir du 17 mars, ils ont trois semaines pour convaincre, remplir et renvoyer les questionnaires au Conseil constitutionnel… mais ce n’est pas tout.