La Russie essaye-t-elle de perturber la campagne d’Emmanuel Macron ?

Richard Ferrand met en garde contre ce qu'il qualifie de risques d’ingérence russe dans la présidentielle. Ce lundi matin sur France 2, le secrétaire général d’'En Marche !' a pointé du doigt la Russie, qu’il accuse de s’immiscer un peu trop dans la campagne, et plus particulièrement dans celle d’Emmanuel Macron. "Il faut regarder les faits : deux grands médias, Russia Today et Sputnik, qui appartiennent à l’Etat russe, font leur quotidien de la diffusion, de la propagation, de fausses nouvelles. Ensuite, ces nouvelles sont reprises, sont citées et viennent peser sur notre vie démocratique."





Le député du Finistère fait notamment allusion aux rumeurs sur la supposée "double vie" d’Emmanuel Macron. Dans une interview accordée à Sputnik le 4 février dernier, le député LR Nicolas Dhuicq, pro-russe et pro-Assad, disait ainsi que l’ancien ministre de l’Economie, "chéri des médias", était soutenu par un "très riche lobby gay". Il avait ajouté que des "détails controversés sur la vie privée et des relations (d'Emmanuel Macron allaient) être rendus publics". Cela avait d'ailleurs poussé Emmanuel Macron à prendre les devants et démentir une quelconque relation avec le président de Radio France Mathieu Galet.