Laurence Haïm rejoint la campagne de Macron : 5 choses que vous ignorez peut-être sur elle

Une journaliste hyper connectée

Laurence Haïm bénéficie d’une vaste caisse de résonance sur Internet, où elle publie sur Twitter les moindres faits et gestes qui se déroulent à la Maison Blanche. Des tweets qu'elle publie de manière compulsive, au même titre que ses mails : "Je suis connue pour ça : j'en envoie 2 000 par jour, certains n'en peuvent plus !". Et Laurence Haïm d'ajouter : "Je consulte mes mails deux fois par nuit : pas question de passer à côté de breaking news envoyées par la Maison Blanche", a-t-elle confié à Elle. Des tweets compulsifs parfois moqués, notamment par un compte parodique, @LaurenceHIMYM.