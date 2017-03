Le Conseil constitutionnel publie la liste des premiers parrainages : que nous apprend-elle (pour l'instant) ?

Ils sont, pour l'instant, au même niveau que des candidats ne disposant pas des mêmes moyens : François Asselineau (UPR) (60), Jacques Cheminade (61), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) (31), ou encore Philippe Poutou (NPA) (35). Pour d'autres, contraints d'aller frapper à la porte de petits élus ruraux pour les convaincre d'ajouter leur nom à la liste, l'opération est beaucoup plus hasardeuse : Jean Lassalle (14), Rama Yade (8), Michèle Alliot-Marie (4), ou bien Henri Guaino (2),





Les 42.000 élus habilités à parrainer les candidats - maires, conseillers régionaux et départementaux, députés et sénateurs - ont jusqu'au 17 mars, à 18h, pour adresser leur réponse au Conseil constitionnel. Et pour la première fois cette année, en vertu d'une loi d'avril 2016, les noms de tous ces "parrains" seront connus : après cette première liste, ils seront publiés en continu sur le site du Conseil, les mardi et vendredi, durant trois semaines.