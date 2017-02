Le drapeau européen, ce symbole honni que Marine Le Pen veut faire disparaître

Les images pèsent souvent plus que les longs discours. Parmi ses 144 engagements de campagne, Marine Le Pen se montre particulièrement friande de grands symboles susceptibles de marquer les esprits. Exemples : inscrire dans la Constitution "la défense et la promotion de notre patrimoine historique et culturel" (engagement 91), "promouvoir le roman national (97), "promouvoir l'assimilation républicaine" (98) ou encore imposer l'uniforme à l'école (103).