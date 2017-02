Le FN a-t-il vraiment torpillé le meeting d'Emmanuel Macron à Toulon ?

Contacté par LCI, Florian Philippot, lui, dément toute implication de son parti dans les débordements ayant eu lieu à Toulon : "À l’évidence, Emmanuel Macron est en train de faire un bide total puisque la salle est à moitié vide, et il essaye de se trouver des excuses". Le vice-président du Front national a également critiqué ses propos "ridicules, honteux et stupides" sur la colonisation. "Il a insulté la France, il a insulté des millions de Français et il se le prend en boomerang", résume-t-il.