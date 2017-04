Le Grand Débat sur CNews et BFMTV : Marine Le Pen aura le mot de la fin

Un débat à 11 ? Du jamais vu en France. Si TF1 et LCI avaient fait le choix d’organiser une rencontre entre les cinq favoris des sondages – Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon - le 20 mars dernier, les chaînes de la TNT CNews et BFMTV ont décidé de mettre en présence ce mardi 4 avril les 11 candidats au premier tour.