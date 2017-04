"Le grand débat" : on a passé la soirée sur les réseaux sociaux et on a bien rigolé

DÉBAT 2.0 - Ce mardi soir sur BFM TV et CNews avait lieu le débat des onze candidats à la présidentielle. Nous avons suivi la confrontation, sur les réseaux sociaux et entre les bonnes phrases, les détournements et les passes d'armes aiguisées, on a vécu la soirée sous un autre angle. Voici le meilleur.