Intégration, départ, anti-fédéralisme... comment les candidats veulent-ils réformer l’Europe ?

Insatisfait par le fonctionnement actuel de l’UE, le candidat des Républicains s’est fixé cinq priorités : crise migratoire, sécurité, gouvernance de la zone euro, intérêts économiques et commerciaux et réforme des institutions. Il prône une restriction des conditions d'immigration sur le sol européen. Surtout, il souhaite une refonte des accords de Schengen pour prévoir l'expulsion systématique des étrangers coupables de crimes ou de délits et l'interdiction d'entrée des étrangers condamnés pénalement ou ayant participé à une entreprise terroriste.





François Fillon souhaite aussi la création d'un directoire de la zone euro composé de chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que d'un secrétariat général de la zone euro assurant le suivi et la gestion de la zone économique. Au chapitre commercial, il veut, pour les concurrents des pays européens, de nouvelles règles de réciprocité pour l'accès aux marchés publics et lutter contre la concurrence "déloyale" par des normes sociales et environnementales.